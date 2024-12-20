Kırşehir’i Koruma Platformu Başkanı Mustafa Düger, Kırşehir halkının topraklarını korumak için maden çalışmalarıyla mücadele ettiğini söyledi.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında yapılan toplantıda Kırşehir’de bulunan sivil toplum kuruluşlarının madencilik faaliyetlerine karşı çıktığını belirten Düger, "Kırşehir’de tarım arazileri ve doğa tahribatını önlemek için bu projeye karşı çıkmaktayız" dedi.

Madencilik faaliyetlerinin çevreye zarar verebileceğini ve bu durumun bölge halkının geçim kaynaklarını olumsuz etkileyebileceğini aktaran Düger, "35 bin nüfuslu Kaman ilçesinde günlük tüketilen su miktarı 2 bin 500 ton iken maden alanında bu tüketim günlük tüketim ve sadece maden alanı tüketimi. Kaynakların korunması gerekiyor. Bu bölge, yıllık 30 bin ton tarımsal ürün sağlıyor. Maden alanlarında yer altı sularının zarar görmemesi gerektiğine dair önlemler alınmalı ve halkında karşı çıktığı noktardan bir tanesi bu durum" diye konuştu.

Kırşehir halkının bu konuda duyarlılık gösterdiğini belirten Düşer, "Bu topraklar atalarımızdan miras ve gelecek nesillere bırakılacak değerlerdir. Halkımız, doğal yaşamın ve tarımın korunması konusunda gereken her adımı atacaktır. ÇED sonucunun olumsuz çıkacağını düşünüyoruz. Bakanlık yetkililerinin ÇED’i ve projeyi iptal etmek için yeteri kadar gerekçesi olduğunu düşünüyoruz. Maden çıkaracak firma yıllık devlete 1 buçuk milyon Türk lirasını devlet hakkı, yıllık 500 bin lira vergi olarak uygun görmüştür, bunu Kırşehir’de esnaflarda vermektedir" şeklinde konuştu.