Kars Kuzeydoğu Gazeteciler Cemiyeti Derneği (KKDGC) Başkanı Yargıç Harmankaya, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Harmankaya, sansürün kaldırılışının miladı olarak kutlanan bugünün, basın mensuplarının daha uygun koşullarda ve özgürce görevlerini yapabilmeleri açısından önemli bir kilometre taşı olduğunu ifade etti.

24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramının klasik kutlamaların ötesine geçilmesi gerektiğini belirten Başkan Harmankaya, "24 Temmuz’larda ki basına yönelik olumlu dilin, ilginin, klasik bir gün kutlaması olmaktan öte, ’somut’ kazanımlara dönüşmesi dileğimle, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını kutluyorum. Halkın haber alma hakkının kullanılmasına hizmet ederek önemli bir görevi yerine getiren bütün basın çalışanlarına başarılar diliyorum" dedi.