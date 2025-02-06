Antalya’da kırmızı ışık ihlali nedeniyle meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kızlarının kaza yaptığını duyarak olay yerine gelen gözü yaşlı anne-babayı olay yerindeki trafik polisi sakinleştirdi. Güvenlik kamerasına yansıyan kaza sırasında aracını park ederek inmeye hazırlanan bir sürücü adeta ölümün kıyısından döndü.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Dutlubahçe Mahallesi Emrah Caddesi ile Karacaoğlan Caddesi kesişiminde bulunan kavşak sisteminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ışık sisteminden Karacaoğlan Caddesi’ne dönmekte olan Büşra E.’nin kullandığı 07 BVE 395 plakalı Toyota marka otomobile, kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen Ünal Ö. idaresindeki 13 DC 323 plakalı Toyota marka araç çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araçlardan birisi yol kaldırıma çıkarak aydınlatma direğini devirdikten sonra durabildi. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilirken, araçlarda bulunan yaralıların yardımına çevredeki vatandaşlar koştu.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Kaza yerine gelen itfaiye ve sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından 07 BVE 395 plakalı araçta bulunan Büşra E. ve Havva E. ile diğer araç sürücüsü Ünal Ö. ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Öte yandan kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde Büşra E.’nin kullandığı aracın kavşak sisteminden döndüğü sırada Ünal Ö. idaresindeki aracın süratli bir şekilde çarptığı ve ardından kaldırıma çıkarak aydınlatma direğini devirdiği görüldü.

Kaldırıma çıkan araç teğet geçti

Kazadan saniyeler önce yol Nüfus Müdürlüğü’ndeki işlemleri için gelen ve aracını yol kenarına park eden bir araçta direğin devrilmesi nedeniyle küçük çaplı maddi hasar meydana geldi. Aracı park edip inmek üzereyken büyük bir gürültüyle aracın yanından geçtiğini belirten Serkan Dolak isimli vatandaş, "Aracı durdurmadan ses duydum ve direk aracımın kenarına devrildi, daha sonra kaza yapan aracı gördüm. Allah’a şükür bize bir şey olmadı. Saniye farkıyla kurtulduk. Kapıdan çıkmış olsak mahvolmuştuk. Allah korudu bizi" diyerek o anları anlattı.

Öte yandan kızlarının kaza yaptığı duyarak olay yerine gecen anne-baba gözyaşları dökerken trafik ekipleri tarafından durumlarının uyu olduğu söylenerek sakinleştirildi.