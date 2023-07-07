‘Anadoluyuz Biz’ projesi kapsamında Giresun’dan gelen kız öğrenciler, Erzurum’da folklor gösterileri ve çiçeklerle karşılandı.

Atatürk Üniversitesi Yerleşkesinde yer alan GSB Yurtları Kampüsünde düzenlenen karşılama töreninde Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Eğitim Şube Müdürü Güngör Şenses, Giresunlu öğrencileri çiçeklerle karşılarken, bar ekipleri de gösteri yaptı. Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle Erzurum’un konuğu olan Giresunlu kız öğrenciler, GSB Nenehatun Kız Yurdu’nda konaklayarak şehrin tarihi, kültür ve turistik yerleri ile spor tesislerini gezerek, Dadaşlar Diyarını tanıma şansı bulacak.

Ülkemizin doğusuyla, batısıyl, kuzeyiyle, güneyi ile var olan kardeşlik bağlarının güçlendirilmesi, farklı illerde yaşayan öğrencilerimizin daha önce hiç gitmedikleri şehirlerde farklı kültürleri, tarihi ve doğal güzellikleri görüp tanıması, sosyal barışa, kardeşlik ve huzura katkı sunulması, kültürel değerlerin yanı sıra ortak değerlerin paylaşılmasının hedeflendiği ‘Anadoluyuz Biz’ projesi kapsamında Erzurum’u gezen Giresunlu öğrenciler, Dadaşlar diyarının tarihi ve kültürel güzelliklerini tanıma fırsatı buluyor. Gençler Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak’a destekleri için teşekkür ederek, “Bakanımız sayesinde gezmediğimiz, görmediğimiz yerleri görüyoruz” şeklinde konuştular.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Eğitim Şube Müdürü Güngör Şenses, ‘Anadoluyuz Biz’ projesi kapmasında Giresun’dan gelen öğrencilerimizi karşıladık. Onlara Erzurum’un yöresel yemeklerini tattıracağız. Tarihi ve kültürel yerlerimizi gezdireceğiz. Uzundere ilçemizde yer alan Tortum Şelalesini gezdireceğiz. Buz pateni ve curling keyfi yaşatacağız” dedi.