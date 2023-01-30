Samsun’un Alaçam ilçesinde bulunan Kızlan Yaylası, yağan karla birlikte beyaz gelinliğini giydi.

Samsun’un Alaçam ilçesinde bulunan Kızlan Yaylası, yağan karla birlikte beyaz gelinliğini giydi.

Beklenen yağışlarının gecikmesi, iklimsel değişikliklerin insanoğlunu tehdidi, su problemi ve tarımsal ürünlerdeki hasadın olumsuz etkileneceği tartışmalarının yapıldığı günlerde meteorolojinin açıklamasıyla sıcaklıklar mevsim normallerine indi, Samsun’da yüksek kesimler beyaza büründü. Sahilde yükseklerdeki karın soğukluğu hissedilirken, yükseklerde beyaz örtünün güzellikleri kendini göstermeye başladı. Alaçam Kızlan Yaylası’nda bir gün öncesinde kardan esinti olmayan yerler bir gecede yerini enfes görüntülere bırakmasıyla mevsimin güzelliklerine hasret kalanlar kendilerini o bölgelere atarak hasret gidermeye çalıştı.

Doğa gönüllüsü Kenan Öztürk, Explorer Dağcılık Kulübü üyeleri ile birlikte Kızlan Yaylası’na gitti. "Kar alçaklara inmediyse biz de onun yanın gideriz" diyerek Kızlan Yaylası çam ormanlarında beyaz örtüde hasret giderdiklerini söyleyen Öztürk, "Gün geçtikçe büyüklerimizden geçmiş yıllarda kışın şiddetinin insanları zorladığını dinliyoruz. Son yıllarda mevsimsel değişikliklerin insanoğlunu tehdit edecek boyutlara çıktığı günümüzde özellikle bu yıl aralık ve ocak ayı toplumu derinden düşündürttü. Neredeyse cemrelerin düşmeye başlamasına ramak kala çok şükür yükseklere de olsa beyaz örtü düştü. Ancak bugünkü durumun yeterli olmadığını uzmanlar zaten söylüyor. Barajlarda su ölçümlerinin tehlikeli boyutlara düştüğünü bizler de gözlemliyoruz. Her şeye rağmen kar yağışının güzelliklerini yerinde görme adına çam ağaçlarının arasında, ormanların derinliklerinde doyasıya yaşadığımız günde muhteşem görüntüleri birebir yaşadık. Dileriz ki azalan yağışlar dünyayı kuraklık anlamında tehdit etmez. Kızlan Yaylası kış turizmi açısından değerlendirilecek inanılmaz güzelliklerle dolu" dedi.