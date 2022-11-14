İstanbul’da İstiklal Caddesi’ndeki bombalı saldırıda 9 yaşındaki kızı Ecrin ile birlikte hayatını kaybeden Yusuf Meydan’ın kuzeni Talip Ünal Adana’daki taziye evinde terörlü lanetleyerek, ”Buradan teröre lanet olsun diyorum, başka diyecek bir şeyim yok" dedi.

İstanbul’da İstiklal Caddesi’ndeki bombalı saldırıda 9 yaşındaki kızı Ecrin ile birlikte hayatını kaybeden Yusuf Meydan’ın kuzeni Talip Ünal Adana’daki taziye evinde terörlü lanetleyerek, ”Buradan teröre lanet olsun diyorum, başka diyecek bir şeyim yok" dedi.

Adana Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde görevli Yusuf Meydan, ailesiyle birlikte kardeşine kız istemek için İstanbul’a gitti. Hafta sonu olduğu için Yusuf Meydan ailesiyle birlikte İstiklal Caddesi’nde geziye çıktı. Yusuf Meydan, kızı Ecrin ile İstiklal Caddesi’nde gezdiği sırada hain bombalı saldırıda hayatını kaybetti.

Yusuf Meydan’ın Adana’nın merkez Seyhan ilçesi Gülpınar Mahallesi’nde taziye evinde, kuzeni Talip Ünal terörü lanetledi. Talip Ünal, ”Kardeşine kız istemeye gittiler, kızı istediler. Bir gün geziye gitmişlerdi, dün akşam dönüp geleceklerdi. Taksime gezmeyi gittiler oradan çıkıp Adana’ya geleceklerdi. Taksim’de malum olay meydan geldi. Olay öncesi konuştuğumuzda pazar akşam dönecekti. Buradan teröre lanet olsun diyorum, başka diyecek bir şeyim yok. Diyecek bir şeyimiz yok takdiri ilahı. Onun kaderi de buymuş” diye konuştu.