Nöbetçi cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından yaşlı kadının cansız bedeni Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili araştırma yapıyor.

Yükseköğretim kurumlarında paydaş görüşlerinin alınması ve değerlendirilmesi eğitimi yapıldı

Yükseköğretim kurumlarında paydaş görüşlerinin alınması ve değerlendirilmesi eğitimi yapıldı

Olay, Bilecik merkez Cumhuriyet Mahallesi Yamaç Sokak’ta meydana geldi. Apartmanın 1’inci katında yaşayan 80 yaşındaki alzaymır hastası Fatime Bozali’den haber alamayan birlikte yaşadığı kızı durumu hemen polise bildirdi. Harekete geçen ekipler yaşlı kadının cansız bedenini apartmanın bahçesinde buldu. Kadının oturduğu evin penceresinden düştüğü ve olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Kadın evin arka cephesine düştüğünden hiç kimsenin görmediği belirtilirken, kızı annesinin cansız bedenini görünce sinir krizi geçirdi.

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