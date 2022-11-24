Çocuklarının bölücü terör örgütü PKK mensuplarınca dağa kaçırıldığını iddia eden Diyarbakır annelerinin oturma eylemi bin 179’uncu gününde kararlılıkla devam ediyor. Edebiyat öğretmenliği okuduğu sırada kaçırılan kızı için nöbet tutan anne, Öğretmenler Günü’nü kutlayamadı.

Çocuklarının bölücü terör örgütü PKK mensuplarınca dağa kaçırıldığını iddia eden Diyarbakır annelerinin oturma eylemi bin 179’uncu gününde kararlılıkla devam ediyor. Edebiyat öğretmenliği okuduğu sırada kaçırılan kızı için nöbet tutan anne, Öğretmenler Günü’nü kutlayamadı.

3 Eylül 2019 yılında PKK mensuplarınca çocuklarının dağa kaçırıldığını ileri sürerek Diyarbakır HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti bin 179 gündür kararlılıkla devam ediyor. Kütahya’dan Diyarbakır’a gelerek kızı Fadime için evlat nöbeti tutan anne Hatice Levent, kızının Edebiyat öğretmenliği okuduğu sırada terör örgütü PKK’da tarafından kaçırıldığı için Öğretmenler Gününü kutlayamadı.

Evladının elindeki kalemi kırarak silah verdiklerini söyleyen anne Levent, kızına "teslim ol" çağrısında bulundu.

“Fadime’mi almadan dönmeyeceğim" diyen Levent, "Kızım sen gitmeseydin bugün Öğretmenler Günü’nü kutlayacaktım. Ne olur dön gel, geçen günlerimizi harap ettik; bundan sonrasını aydınlık edelim. Ben seni çok özledim, Öğretmenler Günü’nü herkes kutluyor. İnşallah sende gelirsin beraber kutlarız. Senin elin kalem tutuyordu, ne oldu da attırdılar, silah tutturdular. O silahları atıp kaçın gelin" dedi.