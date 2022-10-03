Antalya’nın Kaş ilçesinde bir esnaf, yerleşim yerlerine beslenmek için inen yaban domuzu sürüsünü elleriyle besledi. Ayağının dibine kadar yanaşan domuzları ekmekle besleyen esnafı cep telefonuyla kaydeden kızı, o anları çekerken dahi büyük korku yaşadı.

Antalya’nın Kaş ilçesinde bir esnaf, yerleşim yerlerine beslenmek için inen yaban domuzu sürüsünü elleriyle besledi. Ayağının dibine kadar yanaşan domuzları ekmekle besleyen esnafı cep telefonuyla kaydeden kızı, o anları çekerken dahi büyük korku yaşadı.

Önceden tahmin edilemeyen hareketleri sebebiyle son derece tehlikeli hayvanlardan olan yaban domuzları, beslenmek için yerleşim yerlerine nadir de olsa iniyor. Bu sürülerden iki tanesi Antalya’nın kent merkezi ve Kaş ilçesinde görüntülendi. Kaş’ta yerleşim yerlerine inen 10’a yakın yaban domuzu sürüsünü, Mehmet Özdere isimli bir esnaf elleriyle besledi. Domuzlar, elindeki ekmeği parçalayıp yere atan esnafın ayaklarının dibine kadar yaklaştı.

Kızı çekmeye bile korktu, babası eliyle besledi

O anları ise Özdere’nin kızı cep telefonuyla kaydetti. Korkudan domuzlara yaklaşamayan genç kız, daha yakından çekmesini söyleyen babasına, yakınlaştırarak çektiğini söyledi. Genç kız, kendisine yaklaşan bir yaban domuzunu görünce ise ‘Anne’ diye bağırarak korkusunu belli etti.

Bir diğer görüntüde ise, Kepez ilçesine bağlı Ünsal Mahallesi’nde yeşillik alana gelip beslenen domuz sürüsü, vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, binlerce kişi tarafından izlendi.