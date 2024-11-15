Adana’da kendisinden uyuşturucu parası istediğini iddia ettiği 19 yaşındaki kızını bıçaklayarak öldürmekten yargılanan şahsa önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası veren mahkeme, sanığın duruşmadaki iyi hali nedeniyle cezayı müebbet hapse çevirdi.

Merkez Yüreğir ilçesi Anadolu Mahallesi’nde 26 Şubat’ta meydana gelen olayda Turhan Özdemir (54), iddiaya göre uyuşturucu kullanan kızı Dilan Özdemir (19) ile sokakta karşılaşmış ve aralarında uyuşturucu parası yüzünden tartışma çıkmıştı. Büyüyen tartışmada iddiaya göre babasının bıçakla yaraladığı genç kız, kaldırıldığı Yüreğir Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetmişti. Yakalanarak tutuklanan Turhan Özdemir hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle Adana 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın karar duruşması yapıldı. Duruşmaya sanık Turhan Özdemir ile avukatı katıldı. Özdemir, eski savunmalarını tekrarlayarak kızının kendi kendini bıçakladığını iddia etti. Kızı Dilan’ı yetiştirme yurduna verdiklerini belirten Özdemir, “Kızım, uyuşturucu kullanıyor ve yurttan devamlı kaçıyordu. Hatta mahalleye gelip başkalarına da uyuşturucu satıyormuş. Biz de çevreden duyuyorduk” dedi. Özdemir şöyle devam etti:

“Olay günü işten çıkmış eve doğru giderken Dilan ile karşılaştık. Yanıma geldi ve benden uyuşturucu parası istedi. Ben de hem iş kıyafetlerimle olduğum için hem de yanımda para olmadığı için ‘Eve gidelim’ dedim. Kendisi bunu kabul etmedi ve bir anda üzerime yürüyerek, ‘O. çocuğu senin evini yakacağım’ diyerek bıçak çekti. Zaten çevredekiler kızımın durumunu bildikleri için hakkımızda konuşuyorlardı. Ben de daha fazla olay büyümesin diye ‘Kızım elindekini bırak, bak rezil oluyoruz. Hadi eve gidelim’ dedim. Bu esnada da elindeki bıçağı tutayım derken kızım kendine sapladı. Ben kızımı yaralamadım, o kendini yaraladı. Kendisini ne kadar bıçakladı bilmiyorum. Ben olayın şokunu yaşarken çevredekiler gelip bana ‘Buradan kaç’ dedikleri için ben de kaçtım. Ben giderken polisler de olay yerine geliyordu. Zaten sonra da polisler beni yakaladı.”

Katil zanlısı baba Özdemir, son sözünde tahliyesini ve beraatını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Turhan Özdemir’i önce ’kızını öldürmek’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum etti, daha sonra duruşmadaki iyi hali nedeniyle cezayı müebbet hapis cezasına çevirerek tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Öte yandan Dilan’ın erkek arkadaşı Selam Şenci, Dilan’ın öldürülmesine engel olmadığı gerekçesiyle genç kızın arkadaşları tarafından darbedilerek öldürülmüştü.