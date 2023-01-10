İzmir’de kızı Zeynep Vural’ı (29) boğarak öldürdüğü gerekçesiyle ‘tahrik’ ve ‘iyi hal’ indirimleri uygulanarak 18 yıl 4 ay hapis cezası alan Ayşe Vural’a (59), kızının yere kustuktan sonra temizlemesi için odaya çağırıp, temizlemesi için darp ettiği gerekçesiyle ‘haksız tahrik’ indirimi verildi.

İzmir’de kızı Zeynep Vural’ı (29) boğarak öldürdüğü gerekçesiyle ‘tahrik’ ve ‘iyi hal’ indirimleri uygulanarak 18 yıl 4 ay hapis cezası alan Ayşe Vural’a (59), kızının yere kustuktan sonra temizlemesi için odaya çağırıp, temizlemesi için darp ettiği gerekçesiyle ‘haksız tahrik’ indirimi verildi.

İzmir’de Buca İlçe Emniyet Müdürlüğüne 17 Mayıs 2021’de gelen Ayşe Vural, kızını öldürdüğünü, eşi ve oğlunun olay ile ilgisi olmadığını belirterek teslim oldu. İhbarın ardından harekete geçen ekipler, Vural’ın Laleli Mahallesinde yaşadığı 5 katlı apartmanın giriş katındaki evine gitti. Ekipler, Zeynep Vural’ın yatağında cansız bedenini buldu. Ayşe Vural, eşi S.V. ve oğlu Ö.V. gözaltına alındı. İncelemede, Zeynep Vural’ın boğularak öldürüldüğü belirlendi. Otopsinin ardından Zeynep Vural’ın cenazesi toprağa verilirken, anne Ayşe Vural ise tutuklandı. S.V. ve Ö.V. de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hazırlanan iddianamede savcı, eylemin Ayşe Vural tarafından tek başına meydana getirilmesinin mümkün olmadığını belirtti. Savcı ayrıca sanıkların ifadelerinde çelişkiler olduğunu vurguladı. 3 sanık hakkında ‘Üstsoy veya altsoydan birini kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

Davanın İzmir 23. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasında Ayşe Vural, “Kızımı öldürmek istememiştim” diyerek beraatini talep ederken, mahkeme heyeti, Ayşe Vural’a ‘Alt soydan birini kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Heyet ayrıca ‘tahrik’ ve ‘iyi hal’ indirimleri uygulayarak cezayı 18 yıl 4 ay hapse indirdi. Tutuksuz sanıkların ise beraatine hükmedilerek duruşma bitirildi.

Zeynep Vural cinayetinde gerekçeli karar açıklandı. 24 sayfalık gerekçeli kararda, İzmir Morg İhtisas Dairesince düzenlenen rapor da yer aldı. Raporda; Zeynep Vural’ın hyoid kemik sol boynuzunda ekimozlu kırık belirlendiği, ölümünün boğmaya bağlı mekanik asfiksi ve beyin iskemisi sonucu meydana geldiğine vurgu yapıldı. Ölü muayene raporu ve otopsi raporunda tespit edilen maddi bulgulara göre ölümün, Ayşe Vural’ın savunmasında ileri sürdüğü gibi kızı Zeynep Vural’ı boynundaki fularından tutup, yere doğru çekerek yere düşürmesi sonucu meydana gelmesinin mümkün olup olmadığı konusunda bilgi verilmesi için İzmir Morg Dairesi Başkanlığına yazı yazıldığı belirtildi. Yazıya gelen cevapta, fuların yumuşak materyal olduğunun kabul edilmesi halinde telemin fularla meydana getirilmesinin mümkün olmadığı, telemin ip gibi daha sert materyal ile oluşmasının mümkün olduğu kaydedildi. Ayrıca boğma eyleminin, ip veya benzeri materyalin önden arkaya ve yukarı doğru çekmek suretiyle gerçekleştirilmesinin mümkün olduğuna da dikkat çekildi. Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’nin raporuna göre, Ayşe Vural’ın cezai ehliyetinin tam olduğu da yine gerekçeli kararda yer aldı.

“Olay günü aniden gelişen kastla”

Mahkeme; sanık Ayşe Vural’ın olay günü kendisine saldırması üzerine boynundaki ince fularından tutup yere doğru çektiği Zeynep Vural’ın yere düştükten sonra hırıltılı sesler çıkardığını, kızının kalkıp, kendisini öldürmesinden korkarak yerde gördüğü poşeti ağzına ve burnuna doğru bastırıp, bir süre bu şekilde tuttuğu yönündeki beyanına dikkat çekti. Anne Vural’ın ilk başta kızı Zeynep’in sızdığını düşündüğünü, öldüğünü ilk başta fark etmediğini, kontrol etmek için tekrar odaya gittiğinde öldüğünü anladığını beyanlarına da dikkat çekip, gerekçeli kararda yanıt verdi. Heyet, İzmir Morg Dairesi Başkanlığından alınan raporu da dikkate alarak sanığın olay günü aniden gelişen kastla ele geçirilemeyen ip veya benzeri materyal ile maktulün boğazını sıktığını, sonrasında da yerde gördüğü poşeti maktulün ağzına ve burnuna doğru bastırarak, Zeynep Vural’ın boğularak ölümüne sebebiyet verdiğine kanaat getirdi.

Sanık Ayşe Vural, her ne kadar kızını öldürme kastının olmadığını söylese de beyanlarından öldürme kastıyla hareket ettiğinin anlaşıldığı belirtildi. Olay anında Zeynep Vural’ın, annesine yönelik basit saldırı dışında eyleminin olmadığına gerekçeli kararda dikkat çekildi. Sanık Ayşe Vural’ın meşru savunma ve meşru savunmanın heyecan, korku veya telaşla aşılması sonucuyla ölümün meydana geldiği şeklinde değerlendirme yapılamayacağı da gerekçeli kararda yer aldı.

“Yere kustuktan sonra temizlemesi için odaya çağırıp, temizlemesi için darp etti”

Heyet, gerekçeli kararında, Zeynep Vural’ın sanık olan aile fertleriyle uzun süreden beri süregelen sorunlar bulunduğunu da vurguladı. Zeynep Vural’ın psikolojik rahatsızlığı ve bağımlılığı nedeniyle zaman zaman hırçınlaşarak aile bireylerine saldırgan tavırlar sergileyip, darp ettiğinin de altı çizdi. Heyet, bu durumların çekilmez hal boyutuna ulaştığı, olay günü Zeynep Vural’ın, annesine hakaretlerde bulunması yine olaydan önce yere kustuktan sonra temizlemesi için odaya çağırıp, temizlemesi için darp ettiğini kaydetti. Heyet, bu gerekçelerle sanık Ayşe Vural’ın suçu ‘haksız tahrik’ altında işlediğine karar verdi.

Mahkeme heyeti, gerekçeli kararında, haklarında ‘Yakın akrabayı kasten öldürme’ suçlarından dava açılan tutuksuz sanıklar S.V. ve Ö.V.’nin sanık Ayşe Vural’ın eylemine iştirak veya yardım ettiklerine dair dosyada somut delil olmadığı anlaşıldığından üzerlerine atılı suçtan ayrı ayrı beraatlerine karar verildiğini ifade etti.