İzmir’de kızı Zeynep Vural’ı (29) boğarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan Ayşe Vural’a 18 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

İzmir’de kızı Zeynep Vural’ı (29) boğarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan Ayşe Vural’a 18 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

İzmir’de Buca İlçe Emniyet Müdürlüğüne 17 Mayıs 2021’de gelen Ayşe Vural (59), kızını öldürdüğünü, eşi ve oğlunun olayla ilgisi olmadığını belirterek, teslim oldu. Bunun üzerine sağlık ve polis ekipleri, Ayşe Vural’ın Laleli Mahallesindeki 5 katlı apartmanın giriş katında bulunan evine gitti. Eve giren ekipler, Zeynep Vural’ın cansız bedenini buldu. Ayşe Vural, eşi S.V. (70) ve oğlu Ö.V. (25) gözaltına alındı. Sağlık ekiplerinin yaptıkları incelemede, Zeynep Vural’ın boğularak öldürüldüğü belirledi. Savcının incelemesinin ardından Zeynep Vural’ın cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Otopsinin ardından Zeynep Vural’ın cenazesi toprağa verildi, anne Ayşe Vural tutuklandı. S.V. ve Ö.V. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili hazırlanan iddianamede savcı, eylemin tutuklu sanık Ayşe Vural tarafından tek başına meydana getirilmesinin mümkün olmadığı ve sanıkların ifadelerinde çelişkiler olduğunu belirterek, 3 sanık için ‘Üstsoy veya altsoydan birini kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.

Tutuklu sanık Ayşe Vural ile tutuksuz sanıklar baba S.V. ile kardeş Ö.V.’nin yargılanmalarına bugün devam edildi. İzmir 23. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanık Ayşe Vural ile tutuksuz sanıklar S.V., Ö.V. ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Duruşma savcısı önceki celse mahkemeye sunduğu esas hakkındaki mütalaasını tekrarladı. Son sözü sorulan Ayşe Vural, kızını öldürmek istemediğini ifade ederek, beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, Ayşe Vural’a ‘Üstsoy veya altsoydan birini kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verirken, cezayı tahrik ve iyi hal indirimleriyle 18 4 aya indirdi. Heyet, S.V. ve Ö.V.’nin ise beraatine karar verdi.