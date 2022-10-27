Rize’de 4 yaşındaki kızını 6. kattan atarak ölümüne neden olduğu iddia edilen kadının ’cezai sorumluluğunun tam’ olduğu yönünde rapor verildi.

Rize’de 4 yaşındaki kızını 6. kattan atarak ölümüne neden olduğu iddia edilen kadının ’cezai sorumluluğunun tam’ olduğu yönünde rapor verildi.

Rize merkeze bağlı Camiönü Mahallesi Menderes Bulvarı üzerindeki 6 katlı bir binada 12 Kasım 2019’da meydana gelen olayda, en üst katta oturan Emine-Medet Havuz çiftinin çocukları 4 yaşındaki Fatma Nur pencereden düşerek ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Rize Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Fatma Nur, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Fatma Nur’un düştüğü an çevredeki güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

Olayda 4 yaşındaki kızı Fatma Nur’u atarak ölümüne neden olduğu iddiasıyla tutuklanan anne Emine Havuz’un "altsoya karşı, çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme" suçundan ömür boyu hapis cezası talep edildi.

"Cezai sorumluluğu tam" raporu verildi

4 yaşındaki kızını atarak ölümüne neden olduğu iddiasıyla tutuklanan anne Emine Havuz, Rize Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı davanın 12. duruşmasında hakim karşısına çıktı. Tutuklandığı Diyarbakır Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndan Havuz, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile duruşmaya katıldı. Duruşmada tahliyesini isteyen sanık için İstanbul Adli Tıp Kurumu 4’üncü İhtisas Kurulu’nca ’cezai sorumluluğunun tam’ olduğu yönünde çıkan rapor mahkemeye sunuldu. Raporu kabul etmeyen sanığın avukatı, mütalaadan sonra beyanda bulunacaklarını belirtti. Davanın karar duruşması 8 Kasım’a ertelendi.