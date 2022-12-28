Mardin’in Kızıltepe ilçesinde bir tırın hafif ticari aracın üzerine devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandl.

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde bir tırın hafif ticari aracın üzerine devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandl.

Olay, saat 15.00’de Kızıltepe İpekyolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şahkulubey Caddesi’nden gelen hafif ticari araç ile Dedeman Kavşağından gelen tır Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü kavşağında çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yan yatan tır hafif ticari aracın üzerine devrildi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan iki kişi ilk müdahalenin ardından ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis olay ile ilgili inceleme başlattı.