Mardin’in Kızıltepe ilçesinde bir kişinin öldüğü ve bir kişinin yaralandığı silahlı kavganın görüntüleri anbean cep telefonu kamerasına yansıdı. Ölen Yılmaz Çokan’ın vurulma anı görüntülere yansırken, gözaltına alınan 5 kişinin soruşturması sürüyor.

Olay, 1 Ağustos günü sabaha doğru Fırat Mahallesi Akdoğan yolu üzerinde meydana gelmişti. İki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Yılmaz Çokan (22) ve M.T. (28) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde yaralanan Çokan’ın hayatını kaybettiğini belirlerken, M.T. ise yapılan müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.

Silahlı kavganın cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı

Silahlı kavga, bir vatandaşın cep telefonu kamarasına saniye saniye yansıdı. Caddede bulunanların yanına yanaşan bir araçtan inenler, şahıslar kurşun yağdırdı. Başından vurulan Çokan, hayatını kaybetti.

Olaya ilişkin 5 kişi gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.