Yeni eğitim ve öğretim dönemine başlayan okulların bahçeleri Kızıltepe Belediyesi ekiplerince yıkanarak temizlendi.

Yeni eğitim ve öğretim dönemine başlayan okulların bahçeleri Kızıltepe Belediyesi ekiplerince yıkanarak temizlendi.

Yaz tatilinin sona ermesi ve okulların açılmasıyla Kızıltepe’de 286 okulda 74 bin öğrenci ve 3 bin 53 öğretmenle 2022-2023 eğitim-öğretim yılı başladı. Binlerce öğrenci için ilk ders zili bugün çaldı. Kızıltepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde bulunan 78 okulun bahçe temizliği ve yıkama işlemini yaptı.