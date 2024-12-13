Mardin’in Kızıltepe ilçesinde Yerli Malı Haftası etkinlikleri kapsamında Bahçelievler İlkokulunda Kızıltepe’nin kırmızı mercimeğinden yapılan mercimek çorbası etkinliği düzenlendi.

Kızıltepe’de havaların soğumasıyla birlikte sabah erken saatlerde Bahçelievler İlkokulunda okuyan ilkokul öğrencileri Yerli Mali Haftası etkinlikleri kapsamında ‘Hem içimiz hem gönlümüz ısınsın’ sloganıyla Kızıltepe’nin kırmızı mercimeğinden yapılan mercimek çorbası ikramı yapıldı. Etkinliğe Kızıltepe İlçe Kaymakamı Abdullah Şahin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Gümüş, Mahalle Muhtarı Ramazan Bozan, sivil toplum kuruluşu temsilciler, şube müdürleri, okul müdürleri, veli ve öğrenciler katıldı.

Çocukların güne zinde başlamalarını ve içlerini ısıtmalarını hedefleyen bu anlamlı uygulama, tüm velilerden takdirle karşılandı. Okul idaresi sabahları okula gelen öğrencilerin içini ısıtmak ve güne zinde başlamalarını sağlamak için sıcak çorba ikramında bulunuyor.