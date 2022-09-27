Mardin’in Kızıltepe İlçe Belediyesi, 33 dönüm alan üzerine kurulu olan serasında kış mevsimi için 50 bin çiçek tohumunu toprakla buluşturdu.

Mardin’in Kızıltepe İlçe Belediyesi, 33 dönüm alan üzerine kurulu olan serasında kış mevsimi için 50 bin çiçek tohumunu toprakla buluşturdu.

Kendi serasında ürettiği çiçekler ile ilçenin dört bir yanını süsleyen Kızıltepe Belediyesi kış mevsimi için hazırlıklara başladı. Serada çalışan işçiler 50 bin çiçek tohumunu toprakla buluşturarak ilk can suyunu verdi. Seraya 8 farklı renk ve 1 çeşitten oluşan 50 bin adet menekşe tohumu ekildi. Serada çalışanlar tarafından filizlenen çiçeklerin bakımları ve gübreleme işlemleri titizlikle yapılarak, filizlenen çiçekler Kızıltepe’nin cadde, park, kavşak ve refüjlerini renklendirecek.