Jandarma Suç Araştırma Timlerinin yaptığı çalışma sonucu, malzemeleri çaldığı tespit edilen 3 şahıs, yakalandı. Çalınan malzemeler bulunarak sahibine eksiksiz teslim edildi. Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 3 şüpheli şahıs hakkında adli işlemlere başlanıldığı kaydedildi.

Edinilen bilgilere göre, Mardin’in Kızıltepe ilçesinde bir iş yerinden geçtiğimiz günlerde 2 adet sanayi tipi vantilatör, 1 adet elektrikli ocak, 2 adet projektör, 1 adet dinamo, 1 adet kaynak makinası, 40 metre elektrik kablosu ile çeşitli malzemelerin çalındığı bilgisi jandarma ekiplerine ihbar edilmişti.

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde işyerinden hırsızlık yapan 3 şahıs jandarma ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

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