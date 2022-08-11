Mardin’in Kızıltepe İlçe Belediyesi tarafından geçtiğimiz ay faaliyete geçirilen Hayvan Ambulansı ’Haybulans’ sokak hayvanlarının imdadına koşmaya devam ediyor.

Mardin’in Kızıltepe İlçe Belediyesi tarafından geçtiğimiz ay faaliyete geçirilen Hayvan Ambulansı ’Haybulans’ sokak hayvanlarının imdadına koşmaya devam ediyor.

Kızıltepe Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, sokaktaki can dostların tedavilerinde ve acil müdahalede kullanılacak Haybulansı geçtiğimiz ay hizmete koymuştu. O günden bu yana vatandaşların ihbarı üzerine sokak hayvanların imdadına koşan Haybulans olay yerinde ilk müdahaleleri yaptıktan sonra çaresiz hayvanları hayvan hastanesine yetiştiriyor. Kızıltepe Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, Turgut Özal Mahallesi’nde hasta olan kedinin imdadına koştu. Ekipler, kediyi alarak hayvan hastanesine götürüp tedavi altına aldı.

Sokak hayvanlarının imdadına yetiştiklerini ifade eden Kızıltepe Kaymakam ve Belediye Başkanvekili Hüseyin Çam, vatandaşların yaralı ve hasta sokak hayvanlarını gördüğü anda "153" nolu numaradan aramalarını istedi. Öte yandan bittiğinde 30 bin metrekare alan üzerinde birçok sokak hayvanına hizmet verecek olan Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezinin yapım çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.