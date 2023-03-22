Mardin’in Kızıltepe ilçesindeki Mimar Sinan Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesinde motor bölümü öğrencileri, derslerinde motor tamirini öğreniyor. Öğrendiklerini uygulama ile pekiştiren öğrenciler, yeri geldiğinde dışarıdan tamir için gelen kurumsal firmaların kamyonlarını tamir ediyor.

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde bulunan Mimar Sinan Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesinde motor bölümünde bulunan öğrenciler, derslerinde motor tamiri öğreniyor. Öğrendiklerini uygulama ile pekiştiren öğrenciler, yeri geldiğinde dışarıdan tamir için gelen kurumsal firmaların kamyonlarını tamir ediyor. Öğrenciler buradaki atölyede eğitimlerini bitirdikten sonra alman devi firmada iş imkanı bulma şansı yakalıyor.

"Avrupa ve Almanya’ya gönderme imkanımız bulunuyor"

Mimar Sinan Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi Müdürü Bülent Yıldız, atölyede bulunan öğrencilerin mezun olduğunda Alman devi firmada çalışma imkanı bulacaklarını söyledi. Okulun elektromekanik alanında hizmet vererek eğitim-öğretim hizmetlerini gerçekleştirmekte olduğunu ifade eden Yıldız, "Okulumuz motorlu araçlar bölümünde bulunan idareci arkadaşlarımızın katkılarıyla Alman devi firmamızın da destekleriyle öğrencilerimize böyle bir şey sunduk. Mezun olduktan sonra yetkili servislerde iş bulma imkanı gibi Avrupa’ya gönderme imkanımız bulunuyor. Bu atölye, gerek velilerimizde gerek öğrencilerde birçok kişide heyecan oluşturmuş durumda. Buraya periyodik bakımlar veya farklı bakımlar için gelen kurumsal firmaların araçları okulumuzu döner sermayesi çerçevesinde her işlemlerini yapıyoruz" dedi.

"Öğrencilerimiz için bu büyük bir şans"

Öğrencilerin eğitim aldığı atölyenin sorumlusu ve öğretmeni Nurettin Çoşkun, mezun olan öğrencilerinin iş bulma imkanının yüksek olduğunu belirterek, "Burada 10 öğrencimiz ders görüyor. Bu 10 öğrencimiz okullu bitirdikleri zaman iş garantili bir şekilde mezun oluyor. Öğrencilerimiz için bu büyük bir şans mezun olduktan hemen sonra Alman devi bir firmada işe başlama şansları var. Kızıltepe’de böyle bir imkanın olmasından herkes oldukça memnun" diye konuştu.

"Motorlar nasıl tamir edilir, nasıl bakım yapılır onu öğreniyoruz"

Okulun öğrencilerinden Serdar Tekin, derslerde tamirlerin nasıl yapıldığını öğrendiklerini kaydederek, "Burada öğretmenlerimizin yardımlarıyla, motorlar nasıl tamir edilir, nasıl bakım yapılır onu öğreniyoruz. Burada birçok parçayı söküp takıyoruz, parçaların da işlevlerini öğreniyoruz" ifadelerine yer verdi.