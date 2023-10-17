Mardin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MARSU) Genel Müdürlüğü, Kızıltepe Yeni Küçük Sanayi Sitesinde içme suyu ve kanalizasyon şebekesi döşeme çalışmalarına başladı.

Kent genelinde başta içme suyu ve altyapı sorunlarını çözmek amacıyla çalışmalarını sürdüren Mardin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, hazırlanan proje çerçevesinde inşa çalışmalarının sürdüğü 475 işyeri ve sosyal tesislerin bulunduğu Kızıltepe Yeni Küçük Sanayi Sitesinde içme suyu ile kanalizasyon şebekesi döşeme çalışmaları başlattı.

MARSU tarafından yürütülen proje çerçevesinde, sanayi sitesinin içme suyu ihtiyacını karşılamak için 6000 metre uzunluğunda 90 milimetre çapında içme suyu şebeke hattı, altyapı çalışmalarında ise 6000 metre uzunluğunda 300 milimetre çapında kanalizasyon şebeke hattı döşemesi ile abone bağlantıları gerçekleştirilecek.

Çalışmaların en kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.