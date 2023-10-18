Mardin’in Kızıltepe ilçesinde sokak köpekleri vatandaşları tedirgin ediyor. Bir esnaf, Kızıltepe Belediyesine durumun bildirilmesine rağmen bir şey yapılmadığını ileri sürdü.

Kızıltepe ilçesinde sokak köpeklerinin kendilerini tedirgin etmeye devam ettiğini belirten öğrenci ve esnaflar, belediyenin bir an önce çözüm bulmasını istedi. Lise öğrencisi Mert Yalçınkaya, Kızıltepe’de oturduğunu ve sokak köpekleri konusunda rahatsızlık duyduğunu söyledi. Hepsinin uyutulmasını istediğini belirten Yalçınkaya, "Çünkü kuduz çok büyük bir problem. Bunu son zamanlarda fazla görmeye başladık. Uyutulmalarının toplum için daha faydalı olduğunu düşünüyorum. Çevremde saldırıya uğrayan olmasa da sosyal medyada görüyoruz ve bu durum insanların sağlığını tehdit ediyor" dedi.

Daha önce köpek tarafından kovalandığını dile getiren lise öğrencisi Muhammed Seyyit Kilis ise, "Okula giderken sabahın köründe kalktığımız için köpekler o saatte daha fazla dışarıda oluyor. Okula giderken köpek birden beni kovalamaya başladı. Korktuğum için arabanın üzerine çıkmak zorunda kalmıştım. Bu yüzden derse geç kalmıştım" diye konuştu.

Esnaf Mehmet Ali Baran da köpeklerin çocukları sürekli kovaladığını aktararak, "Meydanda sahipsiz dolaşıyorlar. Belediye, aramamıza rağmen kimse gelip bir şey yapmadı. Yetkililere sesleniyoruz, hayvanları barınaklara toplamalarını ya da yaşam alanları oluşturmalarını talep ediyoruz. Esnaf olarak burada 1 yıldan beri çalışıyorum ve 20’ye yakın köpek başıboş bir şekilde meydanda ve sürekli gezip çocukları kovalıyor. Çocuklar okula gidemiyorlar. Köpekler sabahları toplu bir şekilde toplanıyor. İnsanlar ister istemez meydanda onlara yemek veriyor. Bu bölgeye alıştıklarından dolayı daha da hırçınlaşıyorlar" şeklinde konuştu.