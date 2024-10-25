SASKİ, yeni içme suyu kaynaklarını güçlü altyapı hatları ile birlikte şehre kazandırmaya devam ediyor. Kızılkaya Mahallesi’ne kazandırılan yeni kaynak, bölgeye inşa edilen içme suyu deposu ile birlikte devreye alınacak. Bin metrelik yeni hat ise depodaki içme suyunu abonelerin musluklarına ulaştıracak.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Geyve Kızılkaya Mahallesi’nin Eski Kızılkaya bölgesine bin metrelik yeni içme suyu hattı kazandırıyor. Mahallenin içme suyu ihtiyacı bölgede keşfedilen yeni kaynağın içme suyu deposuna kayıpsız şekilde taşınması ile giderilecek.

Böylelikle yeni içme suyu deposunun devreye alınması ve bin metrelik güçlü içme suyu hattı ile bölgenin su ihtiyacı kayıpsız ve kesintisiz şekilde karşılanacak.

KIZILKAYA MAHALLESİ’NE BİN METRELİK İÇME SUYU HATTI

Ekiplerin aralıksız şekilde sürdürdüğü çalışmalarla ilgili kurum tarafından yapılan açıklamada, “Abonelerimizin kesintisiz içme suyu ile buluşması için şehrimizin tüm noktalarında olduğu gibi Geyve’yi de yeni projelerle buluşturuyoruz. Kapsamlı olarak düşündüğümüz ve hayata geçirdiğimiz çalışmalar ile oluşan sorunları uzun vadeli olarak çözüme kavuşturuyoruz. Bir proje kapsamında Kızılkaya Mahallesi’ne hem yeni kaynak hem içme suyu deposu hem de yeni içme suyu hattı kazandırıyoruz. Bölge halkına hayırlı olsun” ifadeleri kullanıldı.