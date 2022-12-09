Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, hanımı Nurten Kızılkaya ile birlikte Bilecik Valiliği Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Gündüz Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi’ni ziyaret etti.

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, hanımı Nurten Kızılkaya ile birlikte Bilecik Valiliği Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Gündüz Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi’ni ziyaret etti.

Ziyarette özel gereksinimli bireylerle bir araya gelen Vali Kızılkaya, merkezde bulunan atölyeleri incelemede bulunarak çalışmalar hakkında bilgi aldı. Sosyal devlet anlayışı gereği toplumun her kesiminin ihtiyacına cevap vermenin önemine değinen Vali Kızılkaya, “Toplum olarak özel gereksinimli vatandaşlarımızın farkında olmalı ve onların haklarını korumalıyız. Toplumun kıymetli bir emaneti olarak onların da hayatı, olağan akışında yaşamaları bizler için çok önemli. Bu vesileyle Bilecik’imizde de ihtiyaç duyulan Gündüz Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi’ni Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğümüz bünyesinde geçtiğimiz aylarda hayata geçirerek önemli bir ihtiyaca cevap verdik. Merkezimiz bünyesinde bulunan el sanatları, ebru sanatı, mutfak, oyun, müzik ve bahçe atölyeleriyle alanında uzman eğitimcilerimiz burada 15 yaş üstü özel bireylerimize öğretici ve eğlendirici alanlarda hizmet vermektedir. ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ diyen bir ecdadın torunları olarak gereğini her zaman yapmak için bizler buradayız, devletimiz burada" diyerek merkezin hayırlı olmasını diledi.