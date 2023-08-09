Nevşehir’de üvez sineği ilaçlama çalışmaları devam ediyor.

Nevşehir İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü ilaçlama ekipleri Avanos ilçesinde ki Kızılırmak nehri çevresine Simillium SPP. Mücadelesi çerçevesinde Santral - HES bölgesi - Yüksekli - Şahinler arasında belirlenen 6 noktada 4.kez 410 litre biyolojik ilaçlama yapıldı.

Özel İdaresi Teknik personellerinin kontrolünde Kızılırmak çevresinde oluşan üvez sineğine karşı havzanın korunması ve vatandaşların rahat ve sağlıklı bir yaz geçirmesi için Biyolojik Larvasit ile ilaçlama düzenli olarak on beş gün aralıklarla devam edecek.