Çorum’un Osmancık ilçesi Kızılırmak Nehri’nde şişme bot ile kaçak avlanan 2 kişiye suçüstü yapıldı.

Edinilen bilgilere göre, Osmancık İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından Kızılırmak Nehri’nde 2 şahsın botla avlandığı tespit edildi. Kaçak avlanan şahıslar ekipler tarafından suçüstü yakalandı. Yapılan kontrolde bir şişme bot, kablo düzeneği kurulmuş el filesi, 1 adet akü ve çuvallar içerisinde 59 adet çeşitli ebat ve türlerde balık ele geçirildi

Ele geçirilen bot, file ve aküye el konulurken, balıklar ise Kızılırmak Nehri’ne bırakıldı. Şahıslara idari para cezası uygulandı.