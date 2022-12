UNESCO Doğal Miras Geçici Listesi’nde yer alan Kızılırmak Deltası ve Kuş Cenneti, bu yıl 50 bin 227 kişi tarafından ziyaret edildi.

Samsun’un 19 Mayıs, Bafra ve Alaçam ilçeleri sınırlarında bulunan, 56 bin hektar alana sahip Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, Türkiye’nin önemli biyolojik zenginlik alanlarından biri olarak dikkat çekiyor. UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi’nde yer alan Kızılırmak Deltası her geçen gün popülaritesini artırırken, buna paralel ziyaretçi sayısı da artış gösteriyor. Geçtiğimiz yıl 35 bin kişinin ziyaret ettiği delta, bu yıl 50 bin 227 kişiyi ağırladı. Delta, doğal gölleri, ilkbaharda tabanı tamamen suyla kaplanarak yaprak döken su basar ormanları, sazlıkları, gün doğumu ve gün batımındaki eşsiz manzarasıyla görenleri büyülüyor. Samsun Büyükşehir Belediyesi, bisiklet, elektrikli bisiklet, otobüs, golf aracı ve akülü araçlarla deltayı ziyaret edenlere hizmet sunuyor. Ziyaretçi merkezi, görüntü izleme merkezi, sergi salonu ve bölgeye has ürünlerin tanıtıldığı satış reyonu gibi alanlara da sahip deltaya ilgi her geçen yıl artarken, deltaya yerli ve yabancı turistler de yoğun ilgi gösteriyor. Özellikle hafta sonları yoğunluk iki katına çıkıyor.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi’nde yer alan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, besin maddesi ve fauna açısından zengin popülasyonuyla nesli tükenme tehlikesi altındaki 24 kuş türünden 15’ine, ülkede görülen 420 kuş türünden de 356’sına ev sahipliği yapıyor. 140 tür kuşun ürediği deltada 100 bin su kuşu barınıyor. Her yıl 7 milyondan fazla göçmen kuşun rotasında yer alması sebebiyle konaklayan leylekler de yuvalarını burada kuruyor.