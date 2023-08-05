Nevşehir’in Avanos ilçesinden geçen Kızılırmak’ta 2’si kardeş 3 kişi boğularak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre ailesiyle birlikte pikniğe gelen ve serinlemek için ilçeden geçen Kızılırmak’a giren Galip E. (9) ve Hüseyin E. (8) kardeşlerden bir süre sonra haber alınamadı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan çalışmalarda iki kardeşin boğularak hayatını kaybettiği belirlenirken, ırmaktan çıkarılan cansız bedenler otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Otopsi işlemleri tamamlanan iki kardeş, Derinkuyu ilçesinin Çakıllı köyünde kılınan namazın ardından defnedildi.

Bu olaydan birkaç saat sonra yine aynı bölgede gezintiye çıkan Ahmet Ö. ve Yusuf B.’nin bindiği şişme bot alabora oldu. Kıyıya kadar yüzen Ahmet Ö. kıyıdaki vatandaşların yardımıyla kurtarılırken Yusuf B. ise akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, sağlık, itfaiye, AFAD, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekiplerce yapılan arama çalışmalarında Yusuf B.’nin cansız bedenine ulaşıldı.

Her iki olayla ilgili soruşturma başlatıldı.