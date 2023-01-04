Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci, Kızıldağ köyünde yapımı devam eden 8 derslikli okul binası yapımının ilerleyen günlerde tamamlanacağını ifade etti.

Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci, Kızıldağ köyünde yapımı devam eden 8 derslikli okul binası yapımının ilerleyen günlerde tamamlanacağını ifade etti.

Sünnetçi, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Musa Dinçgez ile birlikte Kızıldağ Ortaokulu’nu ziyaret ederek idarecilerinden okulda yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. İnşaat sebebiyle ikili eğitime geçen ilkokul ve ortaokul kısımlarını ziyaret eden Sünnetci, öğrencilerle yakından ilgilenerek sohbet etti. Okulda bulunan Kütüphane ve akıl-zeka sınıflarını gezen Sünnetci, 8 derslikli yapımı devam eden okul inşaatında incelemelerde bulundu. Sünettçi okul inşaatının ilerleyen günlerde hizmete gireceğini kaydetti.