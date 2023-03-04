Erzincan’ı Sivas’a bağlayan 2190 rakımlı Kızıldağ Geçidinde gece saatlerinde kar ve tipi etkili olurken, ağır tonajlı araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Erzincan’ı Sivas’a bağlayan 2190 rakımlı Kızıldağ Geçidinde gece saatlerinde kar ve tipi etkili olurken, ağır tonajlı araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Erzincan şehir merkezinde aralıklı yağmur yağışı etkisini sürdürürken yüksek kesimlerde yağışlar kar ve tipiye dönüştü. İç Anadolu Bölgesi ile Doğu Anadolu Bölgesi’ni birbirine bağlayan Erzincan - Sivas kara yolu üzerindeki Kızıldağ Geçidinde kar ve tipi etkili oldu. Asfaltın tamamen karla kaplandığı güzergahta tır sürücüleri araçlarını kaydırmamak için yoğun gayret sarf etti. Güzergahta karayolları ekipleri kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptı.

Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre; Bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, öğlen saatlerinden sonra Erzurum’un kuzey kesimleri ile Erzincan, Ardahan ve Bayburt çevreleri, aralıklı yağışlı geçecek. Yağışların genellikle yağmur kuzey kesimlerinin yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyrettiği bölgede rüzgâr güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvete esecek.

“Çığ, buzlanma ve don uyarısı”

Bölgede yüksek kar örtüsü bulunan dik eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan, buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı başta sürücüler olmak üzere vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

“Toz taşınımı uyarısı”

Bölge geneli (Erzurum, Erzincan, Ardahan ve Bayburt) yer yer yoğun olmak üzere toz taşınımı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinin azalması, hava kalitesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.