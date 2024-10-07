DÜZCE (İHA) – Düzce İl Özel idaresi ekipleri Kızılcık köyünde içme suyu hattında yapılan çalışmalar ile köylülere kesintisiz su sağlaması gerçekleştirdi.

Düzce’de KÖYDES projesi çerçevesinde İl Özel idaresi ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede Şebeke İçme Suyu hatlarında da bakım onarım çalışmaları yapılıyor. Su ve Kanalizasyon Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, Kızılcık köyünde yaşanan ve vatandaşların temel ihtiyaçlarından birisi olan suya erişimin kolaylaştırılması adına içme suyu hattı yapıldı. İnşaat tamamlanarak köylülerin kullanımına sunulurken, köylüler artık kesintisiz ve kaliteli suya ulaşabilecek.