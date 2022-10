Denizli 1. Amatör Ligi B Grubu ilk haftasında ağırladığı Işıklıspor’u 13-0 mağlup ederek dikkatleri üzerine çeken Kızılcaspor, hedefini şampiyonluk olarak belirledi.

Denizli 1. Amatör Ligi B Grubu ilk haftasında ağırladığı Işıklıspor’u 13-0 mağlup ederek dikkatleri üzerine çeken Kızılcaspor, hedefini şampiyonluk olarak belirledi.

Yeni sezonun ilk haftasında Servergazi Stadı’nda oynanan Kızılcaspor - Işıklıspor maçı, ev sahibi takım Kızılcaspor’un 13-0 üstünlüğü ile devam ederken misafir takımın sahadan çekilmesi nedeniyle hakem tarafından tatil edildi. Müsabakayı ve ligi değerlendiren mavi-beyazlı takımın başarılı futbolcusu Kenan Altınay, grupta Beşyıldızspor, Işıklıspor, Kaplanlarspor, Gökbörü İncilipınarspor, Medelespor, Eskihisarspor ve Tavas Birlikspor ile mücadele edeceklerini belirtti. Altınay, “Bu gün güzel bir galibiyet aldık. Öncelikle arkadaşlarımı tebrik ediyorum. İlk maç her zaman sıkıntılıdır. Bunun farkındaydık. Başkanımız, hocamız arkadaşlarımız bunun farkındaydık. Bu maça en iyi şekilde hazırlanmıştık. Sonuç olarak güzel bir galibiyet aldık. Tabi bunu devam ettirebilmek önemli. İnşallah daha iyi olacağız. Her takımın hedefi üst sıralara oynamaktır. Bizim de hedefimiz bir üst lige çıkmak. Önce play off sonrasında da sakatlık kaza bela olmazsa şampiyonluk” dedi.

Murat Öztürk: “Hedefimiz şampiyonluk”

Oynanan oyun ve gösterilen performanstan memnun olduğunu dile getiren Kızılcaspor’un teknik sorumlusu Murat Öztürk de, “Bizim açımızdan gayet güzel bir maç oldu. Hiçbir sıkıntı yaşamadık. Sadece ilk maçın heyecanı ve stresi vardı. İnşallah ileride daha da iyi olacağız. Yeni sezonda iyi top oynayan koşan, 90 dakika mücadele eden, oynadığı futbol ile adından söz ettiren bir Kızılcaspor olacak. Takım olarak hedefimiz şampiyonluk. Önce play off’lara çıkmak sonra da orada şampiyon olarak Denizli Süper Amatör Ligi’ne yükselmek olacak. Bunun için iyi bir kadro kurduk inşallah hedefimize ulaşacağız” diye konuştu.

“Liglerde öncelik rakibe ve emeğe saygı olmalı”

Amatör liglerde rakibe saygı ve emeğe saygı çerçevesinde hareket edilmesi gerektiğine dikkat çeken Kulüp Başkanı Süleyman Vural, “1. Amatör Lig’in yeni sezonu bütün amatör camiasına hayırlı olsun. Kızılcaspor olarak bu seneki amacımız amatör ruhu gençlere yaygınlaştırarak bu ruhun gençlerle beraber iyi bir zemine oturtulması amacıyla buradayız. Bir kulüp başkanı olarak tek istirhamım bu gençlere sahip çıkarken, bunların alın teri ile oynanmaması. Geçen sene de bu kulübün başkanıydım. Yine 1. Amatör Lig’de maçlar yaptık. Burada önemli olan rakibe saygı çerçevesinde bu gençlere sahip çıkıp geleceğimizi atıl yerlerden kurtarıp bu zeminlere taşımaktır. Takımın bugünkü oyununu beğendim” ifadelerini kullandı.