Aydın’ın Efeler çilesine bağlık Kızılcaköy Mahallesinde ‘Yörük toyu ve şenliği’ gerçekleştirildi. Türkiye’nin dört bir yanından gelen Yörük Dernekleri, şenlikte kültürlerini yaptıkları gösterilerle tanıttı.

Kızılcaköy Efeler ve Yörükler Derneği Başkanı Veysel Erdemli, öncülüğünde bu yıl ‘Yörük Toyu ve Şenliği’nin dördüncüsü gerçekleştirildi. Kızılcaköy’de yapılan şenliğe Türkiye’nin dört bir yanından Yörük Dernekleri katıldı.

Vatandaşların da şenliğe ilgisi yoğun oldu. Öğlen saatlerinde etkinliğe katılanlara keşkek ve pilav ikram edildi. Farklı yörelere ait halk oyunu gösterisinin yapıldığı şenlikte, yöresel sanatçılar türküler söyledi. Türküler eşliğinde oyunlar oynandı. Ayrıca Yörük gelini alma merasimi yapıldı. Davul zurna eşliğinde gelin evine gidildi. Gelin evinin önünde oynayan Yörükler, gelini evden dualar eşliğinde alıp ata bindirdi. At üzerinde mahalle meydanına götürülen geline kına yakıldı, halk oyunu oynandı.

Yörük şenliğini coşku ile kutladıklarını belirten gelin Tuğçe Medine Doğan, "Gelin alma törenimizi yaptık. Evden at ile birlikte aldılar. Meydana geldik. Güzel bir merasim oldu. Birlikte oynadık. Her şey çok güzeldi" dedi. Davetliler de zaman zaman halk oyunlarına eşlik etti. Renkli görüntülerin oluştuğu şenlik gün boyu sürdü.

Yörük toyunun dördüncüsünü gerçekleştirdiklerini belirten Kızılcaköy Efeler ve Yörük Derneği Başkanı Veysel Erdemli, "Halk oyunları, gelin alma, kına yakma programı gerçekleştirdik. Halk sanatçılarımız sahne aldı. Yörük kültürünü tanıtmak için çalışıyoruz. Yörük toyumuza vatandaşların ilgisi yoğun oldu. Türkiye’nin dört bir yanından Yörük Dernekleri etkinliğimize katılıp bizleri yalnız bırakmadı. Yaptıkları gösterilerle kültürlerini tanıttılar" dedi.