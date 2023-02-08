Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremler sonrasında Kızılcahamam’a vefat haberleri gelmeye başladı.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremler sonrasında Kızılcahamam’a vefat haberleri gelmeye başladı.

Depremin gerçekleştiği illerde görev yapan Kızılcahamamlı vatandaşlardan 3’ünün depremin üçüncü gününde cansız bedenleri enkaz altından çıkarıldı. Enkaz altında olduğu bilinen 1 kişide için de kurtarma çalışmaları devam ediyor. Vatandaşlardan 22 yaşındaki Emre Berk Öcal Adıyaman’da göçük altında olduğu ve halen kendisine ulaşılamadığı haberi alındı.

Ayrıca Gaziantep Islahiye de Uzman Çavuş olarak görev yapan Mustafa Gökmen ve yaşındaki oğlu İbrahim Gökmen de hayatını kaybederken, Kahramanmaraş’ta ise Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nda vergi dairesi müdür yardımcısı olan Hatice Şenli de yıkılan binanın enkazı altında kalarak hayatını kaybetti.