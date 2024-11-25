Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde, Kahramankazan Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ve Kızılcahamam İlçe Emniyet Müdürlüğü, işbirliğinde Cumhuriyet Meydanında stant kurularak broşür dağıtımı ve bilinçlendirme çalışması yapıldı.

"25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" etkinlikleri kapsamında Kahramankazan Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ve Kızılcahamam İlçe Emniyet Müdürlüğü, ilçe halkını şiddet karşı bilinçlendirmek amacıyla Kızılcahamam Cumhuriyet Meydanında stant kuruldu. Ekipler meydandaki stantta broşür dağıtımı ve bilinçlendirme çalışması yaptı.