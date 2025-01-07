Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde bir pansiyonun çatı katında çıkan yangını korkuttu. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, olay akşam saatlerinde Ankara’nın Kızılcahamam ilçesi Yenice Mahallesi Soğuksu Caddesi üzerinde bulunan bir pansiyonda meydana geldi. Pansiyonun çatı katında bacadan kaynaklı yangın çıktı. Vatandaşların uyarısıyla pansiyon içerisinde bulunan vatandaşlar tahliye edildi. İhbar üzerine olay itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.