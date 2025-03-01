Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde iki katlı bir binada yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Başağaç Mahallesi’nde Nizami Coşkun’a ait iki katlı bir evde yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri geldi. Yangın itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi sayesinde başka evlere sıçramadan söndürülürken, soğutma çalışmaları sürüyor. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.