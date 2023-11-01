Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde belediye ve kaymakamlık tarafından Filistin’e destek için yardım kampanyası düzenlendi.

Kızılcahamam’da İsrail’in saldırıları sonucu Filistin’de hayatını kaybeden siviller için yardım kampanyası düzenlendi. Gönüllüler, hazırladıkları yiyecek ve giyecekleri 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’nda satışa sundu. Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, burada yaptığı konuşmada Filistin’de yaşananları anlatmak için kelimelerin yetmeyeceğini ifade ederek, herkesten yardım kampanyasına destek vermesini talep etti. Etkinliğe destek olanlara teşekkür eden Acar, "Filistin’de binlerce insan şehit oldu. Zulmü bütün dünya seyrediyor. Amacımız bir nebze olsun onların yaralarına merhem olmak. Kaymakamımız ve sivil toplum kuruluşlarının destekleri ve gayretleriyle biz de ’Bugün onlar için ne yapabiliriz’ diye düşündük. Meydanımızda yardım kampanyası düzenliyoruz. 3 gün boyunca açık olacak kampanya stantlarında elde edilen gelirin tamamıır Filistin’deki kardeşlerimize göndereceğiz inşallah" dedi.