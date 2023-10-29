Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde Cumhuriyet’in kuruluşunun 100. yıl dönümü kutlandı.

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’nda Atatürk heykeline çelenk sunma töreni ile başladı. Törene Kızılcahamam Kaymakamı Nuri Mehmetbeyoğlu, Belediye Başkanı Süleyman Acar, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Akguş, siyasi parti temsilcileri, idare amirleri, okul müdürleri, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar katıldı. Ardından Kızılcahamam Kaymakamlığında Kaymakam Mehmetbeyoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Özbek ve Cumhuriyet Başsavcısı Akguş tarafından tebrikler kabul edildi.

İlçe stadında saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan törende, Kaymakam Mehmetbeyoğlu tarafından günün anlamına binaen konuşma yapıldı. Okulların gösterileri ve çeşitli etkinliklerde dereceye girenlere ödül töreni ve geçit töreninin ardından kutlamalar sona erdi.