Kızılcahamam Belediye Spor takımı, antrenmanlara başladı. İlk transferlerini de yapan Kızılcahamam Belediye spor yeni sezonda kadrosuna Emrah (Gazi Orman, defans), Mustafa (Kahramankazan Spor, sağaçık), Muhammet (Çayyolu, forvet) Ersin (Kahramankazan Spor, orta saha) Alperen (Kızılcahamam Spor, altyapı forvet) katarak sezona başlayacak.

Çekilen kura ile 1.grupta yer alan Kızılcahamam Belediye Spor, gruplarında ilk iki yapan Çubukspor, Şeker Spor, Volkan Yıldırım gibi kuvvetli rakipleriyle şampiyonluk mücadelesi yapacak.

Ankara 1. Amatör kümede 1 grupta şampiyonluk mücadelesi verecek olan Kızılcahamam Belediye Spor antrenmanlarına başladı.

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