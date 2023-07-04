Koçarlı Belediyesi tarafından Kızılcabölük Mahallesi’nde yapımına devam eden sosyal tesiste sona yaklaşılırken, Belediye Başkanı Nedim Kaplan 2 bin 500 metrekarelik sosyal tesisin içerisinde 350 metrekare 500 kişilik kıl çadır, düğün ve çok amaçlı salon, gelin odası, bin kişilik yemek alanı, piknik alanı, yürüme yolları, çocuk parkı ve otoparkı ile mahallenin tüm ihtiyacını karşılayacağını ifade etti.

Vatandaşlardan gelen talepleri tek tek değerlendirdikleri aciliyet ve ihtiyaçlar istikametinde talepleri yerine getirdiklerini söyleyen Başkan Kaplan, “Hiçbir talebe duyarsız kalmıyoruz. İlçemizin her ihtiyacını karşılamak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Kızılcabölük Mahallemizden de kısa zaman önce cemiyet ve düğün alanı isteği olmuştu. Acil bir konu olduğundan ekiplerimiz çalışmalarını gerçekleştirdi ve çalışmaları başlattık. Sadece düğün alanı ve cemiyet alanı yapmaktansa, daha çok ihtiyacı karşılayacak olan bir kompleks ve sosyal tesis yapma kararı aldık. İçerisinde vatandaşlarımızın bütün ihtiyaçlarını karşılayacak olan alanlar mevcut. Kıl çadırlı düğün ve çok amaçlı salon başta olmak üzere, yemek alanı, çocuk oyun alanı gibi ihtiyaç olan herşey düşünüldü. Kısa zamanda hemşerilerimizi hizmetine sunacağız. Kızılcabölük Mahallemize hayırlı olsun” dedi.

Göreve geldiği günden beri gerçekleştirdiği projeler ile Koçarlı’ya önemli yatırımlar kazandıran Belediye Başkanı Nedim Kaplan, ilçeye getirdiği yatırımlara her geçen gün yenilerini ekliyor. Sosyal belediyecilik anlayışıyla hizmete devam ederek, çalışmaya ve üretmeye devam edeceklerinin altını çizen Başkan Kaplan, “Biz çalıştıkça Koçarlımız gelişiyor. Verdiğimiz sözler noktasında ne dediysek bir bir hayata geçiriyoruz. Koçarlı için ne yapsak azdır. İnşallah önümüzdeki yıllarda da birçok yatırımı ve projemizi hemşerilerimizin hizmetine sunacağız” diye konuştu.

Belediye Başkanı olarak göreve geldiği günde Koçarlı’da sosyal tesis sayısının neredeyse hiç olmadığını belirten Belediye Başkanı Nedim Kaplan, “Bu durumu değerlendirerek geniş bir çalışma yaptık. İlçemizin genelinde sosyal tesis projesi oluşturduk. Şuanda geride bıraktığımız süre içerisinde ilçemizin her köşesinde sosyal tesislerimiz aktif olarak hizmet vermektedir. İnşallah ilçemizin sosyal tesis bakımından zenginleşmesi ve gelişmesi adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Hemşerilerimiz her şeyin en iyisine layıktır. Onların huzuru, mutluluğu ve yaşam standartlarının yükselmesi adına çalışmayı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Başkan Kaplan ayrıca, “Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, ilçemizin her noktasına hizmet götürmeye devam ediyoruz. Yatırımlar ile ilçemizin yeni yüzü hem esnafı hem de vatandaşları memnun ediyor. Bizlere bu hizmet yolunda destek olan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bakanlarımız, milletvekillerimiz, Aydın Valimiz Hüseyin Aksoy, kurumlarımız ve hemşerilerimiz her zaman olduğu gibi önümüzde ki yıllarda da destek olacakları şüphesiz. Kendilerine şahsım ve ilçem adına teşekkür ediyorum" dedi.