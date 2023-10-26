Denizli Büyükşehir Belediyesi, altyapı, doğalgaz ve elektrik hatlarının yer altına alınmasının ardından Tavas ilçesinin Kızılcabölük Mahallesi’nde yol ve kaldırım düzenleme çalışması yaptı. Asfalt çalışmalarını inceleyen Başkan Osman Zolan, vatandaşlarla bir araya gelerek dertlerini dinledi.

Denizli’nin dört bir tarafında gerçekleştirdiği üstyapı çalışmalarına devam eden Denizli Büyükşehir Belediyesi, altyapı, doğalgaz ve elektrik hatları yer altına alınan, bu çalışmalardan dolayı yol konforu bozulan Tavas ilçesinin Kızılcabölük Mahallesi’nde yol düzenleme seferberliği başlattı. Bu kapsamda Kızılcabölük Mahallesi’nin ana arteri olarak kullanılan Atatürk Caddesi’nde 2,5 kilometre sıcak asfalt çalışması yapan Denizli Büyükşehir Belediyesi, bölgede 9.000 metrekare kaldırım düzenlemesi ile 1000 metrekare mezarlık içi ve yolunda çalışma yaptı. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan Kızılcabölük Mahallesi’ni ziyaret ederek, sıcak asfalt çalışmalarını inceledi. Başkan Zolan’a Tavas Belediye Başkanı Hüseyin İnamlık, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Aydın ve beraberindekiler eşlik etti. İlk olarak esnafı ziyaret ederek mahalle sakinleriyle bir araya gelen Başkan Zolan bir süre vatandaşlarla sohbet edip dertlerini dinledi. Daha sonra Atatürk Caddesi’nde sürdürülen sıcak asfalt çalışmalarını inceleyen Başkan Zolan, çalışanlara kolaylıklar dileyerek bir süre asfalt serim makinesi kullandı.

“Vatandaşlarımız talebini yerine getirdik”

Başkan Zolan burada yaptığı açıklamada, Denizli’nin dört bir tarafında yolla ilgili sıkıntı olan bölgelere dokunmaya çalıştıklarını belirterek, vatandaşların taleplerini en üst seviyede karşılamak için gayret sarf ettiklerini söyledi. Kızılcabölük’ün büyük bir mahalle olduğuna dikkati çeken Başkan Zolan, şöyle konuştu: “Kızılcabölük gerçekten üretimiyle, insanların çalışkanlığıyla çok önemli bir yerleşim yerimiz. Burada birçok altyapı çalışması yapıldı. Son olarak, doğalgaz çalışmaları sonrasında elektrik hatları da yer altına alındı. Bu çalışmalar sonrasında ise yol konforunda sıkıntılar yaşanır hale geldi. Vatandaşlarımızın talebi üzerine merkezden geçen ana caddemizi ve meydanımızı asfaltlıyoruz. Vatandaşlarımız talebini yerine getirdik. Vatandaşlarımız hem doğalgaza kavuşma, hem de yolların en üst seviyede konforlu hale gelmesi noktasında mutlular. İnşallah birlik ve beraberlik içinde 19 ilçemiz, 616 mahallemizde hep beraber gayret edeceğiz. Allah’ım yolumuzu açık etsin, güç ve kuvvet versin. Yollarımız hayırlı uğurlu olsun.”