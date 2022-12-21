Düzce’de 23 Kasım’da meydana gelen depremin ardından Türk Kızılay’ın 2 bin 79 personeli sahada görev aldı. Depremzedelerin gıda ve ısınma ihtiyaçlarını karşılayan Kızılay, aynı zamanda 381 bin kişilik yemek dağıtımı gerçekleştirdi.

Düzce’de 23 Kasım’da meydana gelen depremin ardından Türk Kızılay’ın 2 bin 79 personeli sahada görev aldı. Depremzedelerin gıda ve ısınma ihtiyaçlarını karşılayan Kızılay, aynı zamanda 381 bin kişilik yemek dağıtımı gerçekleştirdi.

Düzce’de depremden etkilenen vatandaşlara ulaşan Türk Kızılay, battaniyeden gıda yardımına kadar birçok dağıtım gerçekleştirdi. Birçok ilden gelen 833’ü gönüllü 2 bin 79 Kızılay personeli, 35 farklı noktada 3 öğün yemek dağıttı. Kızılay tarafından, 23 Kasım’dan bugüne kadar 381 bin kişilik yemek dağıtımı gerçekleştirildi.

Yemek dışında ikram dağıtımı da yapıldı

Türk Kızılay ekipleri, yemek dağıtımının yanı sıra şehir merkezi başta olmak üzere 11 farklı noktada ikram dağıtımı gerçekleştirdi. Sıcak ve soğuk içeceklerin yanı sıra kek ve bisküvi gibi ikramlık malzemeleri de 152 bin Kızılay ekibi vatandaşlara ulaştırdı.

"İnsanlara yardımcı olmaya çalışıyoruz"

Kızılay gönüllüsü Ayşe Bilgin, "Bugün arkadaşların sayesinde gönüllü olarak geldim. Hafta içi çalıştığım için gelemiyordum. Bence herkesin yapabileceği işler var. İnsanların gelmeleri gerekir diye düşünüyorum. Burada keyifle yemek hazırlıyoruz. En azından insanlara bu şekilde yardımcı olabiliyoruz" dedi.

"Afetin ilk anından itibaren Kızılay sahadaydı"

Ekiplerin gece gündüz görev başında olduğunu söyleyen Türk Kızılay Batı Karadeniz Afet Depo Yönetim Merkezi Müdürü İsmail Hakkı Duru, "23 Kasım saat 04.08’den itibaren yani afetin ilk anından itibaren Kızılay sahadaydı. Düzce, İstanbul ve Ankara afet müdahale merkezlerinden 100’den fazla uzman personel ile depreme müdahalede bulunduk. Afetin ilk anından itibaren beslenme platformumuzu devreye aldık. Dışarıda kalan vatandaşlarımıza battaniye desteğinde bulunduk. Depremden etkilenen vatandaşlarımız için psiko-sosyal destek ekiplerimiz çalışmalar yürüttü. Alanda 11’den fazla ikram aracımız ile görevde bulunduk. Bugün itibariyle 381 bin kişilik yemek çıkarttık ve hala çalışmalarımız devam ediyor" ifadelerini kullandı.