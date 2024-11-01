Aydın’ın Nazilli ilçesinde Kızılay Haftası nedeniyle Türk Kızılayı Nazilli Şubesi ve İbn-i Sina İlkokulu tarafından kutlama etkinliği yapıldı.

Türk Kızılayı Nazilli Şubesi ve Nazilli İbn-i Sina İlkokulu tarafından Kızılay Haftası kapsamında kutlama programı gerçekleştirildi. İbn-i Sina İlkokulu Müdürü Sadettin Orhan’ın ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe Kaymakam Huriye Küpeli Kan, Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik, İlçe Emniyet Müdürü Şafak Yıldırım, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ahmet Refik Özsoy, Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek, Kızılay Nazilli Şube Başkanı Mevlüt Günay, Nazilli Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Necati Akkaya, şube müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Başkan Günay Kızılay’ı anlattı

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programın açılış konuşmasını yapan Kızılay Nazilli Şube Başkanı Mevlüt Günay, Kızılay’ın tarihi ve faaliyetlerini anlattı. Başkan Günay konuşmasında: “Kızılay 156 yıl önce ‘Yaralı Askerlere Yardım Cemiyeti’ adıyla kuruldu. Dünyanın her yerinde yardım çalışmaları yapıldı. Kızılay 1923’te Türkiye Cumhuriyeti’nin resmi yardım kuruluşu oldu. 1933’te Atatürk’ün önerisiyle adı ‘Türkiye Kızılay Cemiyeti’ olarak değiştirildi. Kızılay, günümüzde acil yardım ve afet yönetimi, doğal afetlerde gıda, sağlık ve barınma hizmetleri sağlarken, mobil araçlarıyla kan bağışı kampanyaları, ihtiyaç sahiplerine gıda paketleri dağıtımı ve barınma yardımları yapıyor. Kızılay’ımızın insaniyet, tarafsızlık, bağımsızlık, gönüllülük, birlik, evrensellik ve saydamlık ilkesi olarak 7 temel ilkesi bulunuyor” dedi.

Başarılı öğrencilere bisiklet hediye edildi

Programda daha sonra Kızılay konulu şiirler okundu ve öğrencilerden oluşan koro tarafından şarkılar seslendirildi. Program Kızılay temalı resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri olan bisikletleri protokol üyeleri tarafından takdim edilmesiyle sona erdi. Ayrıca gün boyu aşure ikramı yapılırken öğretmen ve veliler de kan bağışında bulundu.