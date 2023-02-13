Kızılay’ın Ankara ve Erzincan’da bulunan çadır üretim fabrikalarında deprem bölgesi için mesai sürüyor. Kızılay yaklaşık 550 işçi ile her gün 500’e yakın çadır üreterek afet bölgesinde AFAD emrine gönderiyor.

Kızılay’ın Ankara ve Erzincan’da bulunan çadır üretim fabrikalarında deprem bölgesi için mesai sürüyor. Kızılay yaklaşık 550 işçi ile her gün 500’e yakın çadır üreterek afet bölgesinde AFAD emrine gönderiyor.

Kızılay ekipleri, deprem bölgesindeki AFAD’ın koordinasyonunda yürütülen barınma ihtiyacının giderilmesine destek olmak için atölye ve fabrikalarında AFAD çadırlarının üretimini gece gündüz sürdürüyor. 16,5 metrekare olarak üretilen çadırlar kış şartlarına uygun olarak çift katmanlı olarak imal ediliyor. Zemin ve tavan su itme özellikli PVC materyalden üretilirken, iç katmanda ise keçe kullanılıyor. Ebeveyn alanı ve çocuk alanı olmak üzere iki bölmeden oluşan çadırların girişinde, mutfak olarak kullanılan ve soba kurmaya da uygun bir alan yer alıyor. Kızılay, Ankara ve Erzincan’da bulunun fabrikalarında yaklaşık 550 çalışanıyla her gün 500 çadır üreterek afet bölgesinde AFAD kullanımına sevk ediyor.

Beslenme hizmetleri yaygınlaştırılıyor

Türkiye Afet Müdahale Planına göre sektörün ana sorumlusu olan Kızılay koordinasyonunda yürütülen beslenme hizmetleri ise yaygınlaşarak sürüyor. Kızılay koordinasyonunda, AFAD, MSB, Jandarma ve Sivil Toplum Kuruluşlarından oluşan beslenme grubu, bölgeye toplam 334 mobil mutfak, 86 ikram aracı, 33 mobil fırın ve 252 hizmet aracı sevk etti.

Afet bölgesinde 16 milyon 208 bin 638 sıcak yemek, 3 milyon 648 bin 10 çorba, 13 milyon 295 bin 356 su, 18 milyon 909 bin 911 ekmek, 9 milyon 506 bin 375 ikramlık malzeme, 1 milyon 787 bin 341 içecek dağıtımı yapıldı.