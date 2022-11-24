Hisarcık Kızılay İlçe Temsilciliğince bedensel engelli özel eğitim öğrencisi Onur Kurnaz’a tekerli sandalye hediye edildi.

Hisarcık Kızılay İlçe Temsilciliğince bedensel engelli özel eğitim öğrencisi Onur Kurnaz’a tekerli sandalye hediye edildi.

Atatürk İlkokulu Özel Eğitim 1.sınıf öğrencisi 7 yaşındaki bedensel engelli Onur Kurnaz, Karaağıl köyünden ilçedeki okula ailesinin yardımıyla gidip geliyordu. Tekerlekli sandalye ihtiyacı olan Onur’un yardımına Kızılay yetişti. Hisarcık Kızılay temsilciliğince temin edilen tekerlekli sandalye Kızılay İlçe Temsilcisi Mustafa Şen tarafından Onur Kurnaz’a öğrenim gördüğü okulda teslim edildi. Tekerlekli sandalyeye kavuşmanın mutluluğunu yaşayan küçük Onur, Kızılay yetkililerine teşekkür etti.

Kızılay İlçe Temsilcisi Mustafa Şen, özel eğitim öğrencisi Onur Kurnaz’ın tekerlekli sandalyeye ihtiyacı olduğu bilgisini aldıktan sonra Kızılay olarak Onur’un tekerlekli sandalye ihtiyacını karşıladıklarını söyledi.

Mustafa Şen, verdikleri destekten dolayı Kütahya Kızılay Şube Başkanı Talha Tekin’e de teşekkür etti.