Malatya’da Kızılay Yeşilyurt Şube gönüllüleri down sendromlu ve otizmli çocukların ailelerine sağladıkları desteği afet sonrası sürdürmeye devam ediyor.

Kızılay Yeşilyurt Şube gönüllüleri tarafından Bostanbaşı Konteyner kentte ikamet eden özel ihtiyaçlı çocukların ailelerine gıda ve hijyen yardımı yapıldı. Şube gönüllüleri ziyaret esnasında ailelerden bilgi aldılar ve çocuklarla sohbet ederek onlarla zaman geçirdiler.

Ziyaretlere dair kısa bir açıklama yapan Kızılay Yeşilyurt Şube başkanı Dr. Dilek Korkmaz "Bu güzel çocuklarımız ve aileleri bizler için çok değerliler. Deprem öncesi de Yeşilyurt Şube olarak Özel ihtiyacı olan çocukların ailesi ve derneklerine ihtiyaç ve talepleri çerçevesinde yardım ve desteklerimizi sağlıyorduk .Afet sonrasında da Kızılay Yeşilyurt Şube olarak yardım ve desteklerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Ailelerimizin çocukların hazır her yemeği tüketemediklerini, malzeme sağlanırsa çocuklarının yemeklerini kendilerinin de hazırlayabileceklerini iletmesi üzerine bugün hayırseverler tarafından Şubemize bağışlanan yardım kolileri ve atıştırmalıkları konteyner şehrimize ulaştırdık. Özel çocuklarımızla güzel ve anlamlı vakit geçirdik. Bu özel çocuklarımızın ihtiyaçları için gerek ailelerimizle gerekse vakıf derneklerimizle işbirliği halindeyiz. Bizlere bu hizmet gerçekleştirmemiz için katkı sağlayan herkese teşekkür ederiz" diye konuştu