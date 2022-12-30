Bilecik’te ”Kütüphanesiz Okul Kalmasın” projesi çerçevesinde okul kütüphanelerine ilk yardımı Kızılay yaptı.

Bilecik’te ”Kütüphanesiz Okul Kalmasın” projesi çerçevesinde okul kütüphanelerine ilk yardımı Kızılay yaptı.

Kızılay, okullara kütüphane desteği sağlama yolunda ilk katkısını Vezirhan İlkokulu’nda gerçekleştirdi. Kütüphanenin açılışını Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya ve Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol gerçekleştirirken, davete Kızılay gönüllüleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katılım gösterdi. Yapılan proje sayesinde okul öğrencileri 4 bin yeni kitaba ve yeni bir kütüphaneye sahip oldular. Açılış esnasında kütüphane kültürünü ve okuma alışkanlığını kazandırmak adına kurulan bu kütüphane için emek veren Bilecik Kızılay Şubesine öğrenciler ve veliler teşekkür etti.