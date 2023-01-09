Türk Kızılay Niğde Şubesince Altunhisar ilçesinde 3 köy okulunda eğitim gören 123 öğrenciye mont dağıtıldı.

Türk Kızılay Niğde Şubesince Altunhisar ilçesinde 3 köy okulunda eğitim gören 123 öğrenciye mont dağıtıldı.

Kızılay’dan yapılan açıklamaya göre, Türk Kızılay Niğde Şube Başkanı Kemal Gençoğlu ve beraberindeki gönüllüler, hayırseverlerin desteğiyle alınan montları, Çömlekçi İlkokulu, Ulukışla Atatürk İlkokulu ve Yakacık İlkokulu’nda 123 öğrenciye hediye etti.

Gençoğlu, çocukları sevindirdikleri için mutlu olduklarını belirterek, yardımların devamının geleceğini aktardı.